Arkadiusz Milik odejdzie z Juventusu i zagra w Lidze Mistrzów?! Możliwy kolejny wielki transfer polskiego piłkarza

Milik od kilku lat jest jednym z najpopularniejszych polskich piłkarzy. W trakcie kariery grał już w Bayerze Leverkusen, Ajaxie Amsterdam, SSC Napoli, a ostatni sezon spędził w Juventusie. O przenosinach do Turynu mówiło się od dłuższego czasu, ale dopiero latem zeszłego roku trafił tam na roczne wypożyczenie z Olympique Marsylia. Ludzie związani z Juve byli zadowoleni z jego postawy, ale "Stara Dama" wpadła w tarapaty, które spowodowały odjęcie 10 punktów w Serie A i brak awansu do najbliższej Ligi Mistrzów. Przed ostatnią kolejką turyńczycy zajmują dopiero 7. miejsce w ligowej tabeli i walczą o kwalifikację do Ligi Europy. To i tak może być za mało, by zachować obecny skład. W kuluarach dużo mówi się o budżetowych cięciach, które mogą dotyczyć m.in. Wojciecha Szczęsnego i właśnie Milika. Jeszcze kilka miesięcy temu niemal pewne było to, że Juventus wykupi polskiego napastnika za 7 mln euro wpisane jako klauzula odstępnego, ale obecnie jest to mało prawdopodobne. Nie oznacza to jednak powrotu na stałe do Marsylii!

Arkadiusz Milik odejdzie z Juventusu i będzie bohaterem głośnego transferu?!

Zdaniem włoskiego "Corriere dello Sport" Milik nie wróci na długo do Francji. Jego wypożyczenie do Juventusu skończy się 30 czerwca, ale już teraz wyraźne zainteresowanie 29-latkiem wyrażają kluby z Premier League. W kończącym się sezonie Polak strzelił na wszystkich frontach 9 goli i zanotował asystę, choć nie był pierwszym wyborem trenera "Starej Damy". To wystarczyło, by skupić na sobie uwagę m.in. odradzającego się Newcastle United!

Pod koniec 2021 r. Newcastle zostało przejęte przez szejków z Arabii Saudyjskiej, a w tym sezonie zajęło 4. miejsce w Premier League i wywalczyło awans do Ligi Mistrzów. Wbrew pozorom "Sroki" nie przeprowadziły spektakularnych transferów, a znaczący sukces niekoniecznie to zmieni. Właśnie dlatego Milik jest dla nich kuszącą opcją, choć o usługi Polaka zabiega też wracające do angielskiej elity Burnley prowadzone przez Vincenta Kompany'ego. Od lat 67-krotny kadrowicz ma markę we Włoszech, gdzie jego transfer mocno rozważa Lazio, które prowadzi jego były trener - Maurizio Sarri. Rzymianie także zagrają w LM. Milika najmocniej wspiera jego piękna dziewczyna, Agata Sieramska: