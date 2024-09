Aż spadliśmy z krzesła, dowiedziawszy się o gigantycznej podwyżce dla Nicoli Zalewskiego. W Turcji ma zarabiać grube miliony

Nicola Zalewski w ostatnich miesiącach zapracował na miano jednego z liderów reprezentacji Polski. Szczególnie mocno pokazał to w meczu Ligi Narodów ze Szkocją, w którym wywalczył dwa rzuty karne, a tego ostatniego sam zamienił na gola w doliczonym czasie gry na wagę zwycięstwa 3:2. Trzy dni później w meczu z Chorwacją (0:1) był tak naprawdę jedynym jasnym punktem polskiej drużyny. Równie dobrze nie wygląda jednak jego sytuacja w klubie. Od kilku tygodni mówiło się, że 22-latek może opuścić AS Roma, ale jeszcze przed zgrupowaniem kadry wydawało się, że temat jego ewentualnego transferu upadł. Wszystko zmieniło się w trakcie przerwy reprezentacyjnej, gdy do gry wszedł Galatasaray. Mistrz Turcji wykazał się naprawdę dużym zaangażowaniem i miał otrzymać zielone światło ze strony polskiego piłkarza. W środę rano włoskie media poinformowały, że doszło też do porozumienia pomiędzy samymi klubami!

Włoskie media: Nicola Zalewski żegna się z Romą! Dogadał się z Galatasaray, dopinają szczegóły!

Tyle ma zarabiać Nicola Zalewski w Galatasaray. Wielka podwyżka!

Pierwszy o porozumieniu między Romą a Galatasaray poinformował dziennik "Corriere dello Sport". Jego dziennikarze są przekonani, że w najbliższych godzinach Zalewski zostanie nowym piłkarzem tureckiego klubu. Poinformowali już nawet o szczegółach umowy! Ich zdaniem reprezentant Polski ma zarabiać w Stambule dwa miliony euro za sezon (ponad 8,5 mln zł)! To aż pięć razy więcej, niż otrzymywał w Rzymie.

Kwestią sporną w negocjacjach były oczywiście pieniądze. AS Roma ma żądać za piłkarza 11 mln euro, ale Galatasaray nie zamierza się na to godzić, biorąc pod uwagę kończący się kontrakt Zalewskiego. Jego umowa we Włoszech wygasa za rok, więc już zimą będzie mógł związać się z nowym klubem za darmo. Zdaniem włoskich dziennikarzy Roma zgodzi się na niższą ofertę, ale będzie chciała zabezpieczyć się konkretnymi bonusami i procentem od kolejnego transferu Polaka.