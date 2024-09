Włoskie media: Nicola Zalewski żegna się z Romą! Dogadał się z Galatasaray, dopinają szczegóły!

AS Roma w tym okienku chciała sprzedać Nicolę Zalewskiego, ale reprezentant Polski zrezygnował z oferty holenderskiego PSV Eindhoven, a po zamknięciu okienka transferowego wydawało się, że urodzony i wychowany we Włoszech piłkarz zostanie w Rzymie. Okienko w Turcji zamykane jest później i do akcji wkroczył Galatasaray Stambuł. Już we wtorek wieczorem włoskie i tureckie media poinformowały, że Nicola Zalewski zgodził się na transfer do Galatasaray, ale turecki klub miał jeszcze zaakceptować jego warunki. Teraz "Corriere dello Sport" donosi, że Polak dogadał się z gigantem ze Stambułu. Szczegóły transferu uzgadniają teraz kluby, ale podobno negocjacje są na ostatniej prostej. Turcy przylecieli do Rzymu, żeby je zamknąć. Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte, Zalewski natychmiast odleci do Stambułu. Nasz pomocnik zarabiać ma 2 miliony euro za sezon, czyli dużo więcej niż w Romie (ok. 400-500 tys. euro).

Rozstanie Nicoli Zalewskiego z Romą wydawało się nieuniknione już podczas Euro 2024, kiedy Polak przyznał: - Nie wiem, czy zostanę, będę musiał o tym porozmawiać z klubem, aby zrozumieć, czy słuszne jest kontynuowanie współpracy czy lepsze będzie rozstanie.

Zdaniem "Corriere dello Sport" Nicola Zalewski dowiedział się o zainteresowaniu ze strony Galatasaray w czasie zgrupowania reprezentacji Polski, w czasie którego świetnie zaprezentował się w meczu ze Szkocją (3:2). Zastanawiał się przez 48 godzin, a następnie powiedział „tak”, mimo że wiedział, że opuszczenie Romy nie będzie łatwe. Jego kontrakt wygasa w czerwcu i dowiedział się od menadżerów, że nie jest już częścią projektu włoskiego klubu, w którym spędził całą seniorską karierę.

