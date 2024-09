Nicola Zalewski odejdzie jednak z Romy? Gigant chce reprezentanta Polski, sensacyjne doniesienia

Wyszło na jaw, co Robert Lewandowski zrobił zaraz po przegranym meczu z Chorwacją. Zaskoczył, mało kto może sobie na to pozwolić

W Romie będzie dalej miał pod górkę?

W Turcji transfery można przeprowadzać do 13 września. Ostatnio do giganta ze Stambułu trafił Victor Osimhen. Czy dołączy do niego niebawem reprezentant Polski? Były kadrowicz Piotr Czachowski ostatnio mówił na naszych łamach, że Zalewski powinien już dawno odejść z Romy. W jego ocenie kadrowicz będzie dalej miał pod górkę we włoskim klubie.

Mistrz Turcji wybawieniem?

Latem pozyskaniem polskiego pomocnika zainteresowanych było kilka klubów. Mówiło się m.in. o opcjach przenosin do Napoli czy holenderskiego PSV Eindhoven. Jednak nic z tych przymiarek nie wyszło. Czy Zalewski podejmie temat przeprowadzi do mistrza Turcji? W tym momencie to dla niego jedyna szansa, aby liczyć na regularne występy. Umowa kadrowicza z Romą obowiązuje do końca sezonu.

