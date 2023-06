zwrócił na to uwagę

Niemalże każdego lata, od kiedy Kylian Mbappe dołączył do Paris Saint-Germain, Francuz jest bohaterem wielu plotek transferowych. Wszystko przez jego kolejne wywiady oraz zachowanie, które każe sądzić, że nie jest on szczęśliwy w ekipie z Paryża. Nie inaczej jest tego lata. Kibice największych klubów na świecie znów mają nadzieję na to, że uda się wyciągnąć Mbappe z PSG, a najbardziej oczekują tego kibice Realu Madryt. Z tej okazji powstała już masa memów na ten temat i niestety bohatrerm jednego z nich jest Kamil Glik.

Kamil Glik bohaterem mema o sytuacji Mbappe. Cały świat widział to nagranie, tak drwią z polskiego piłkarza

Wszystko przez krótki filmik, który powstał przy okazji meczu Polska - Francja w 1/8 finału ubiegłorocznego mundialu w Katarze. Obrońca reprezentacji Polski doskakiwał do Kyliana Mbappe, a kiedy Francuz zamarkował bieg po skrzydle, Kamil Glik poślizgnął się i upadł na murawę. To nagranie powróciło przy okazji kolejnej odsłony transferowej sagi z udziałem Mbappe.

Aż żal patrzeć, jak okrutnie drwią z Kamila Glika! Z tego nagrania śmieje się cały świat, wszystko przez mały szczegół

Na profilu "Troll Football" na Twitterze, które obserwuje 3 mln internautów z całego świata pojawił się właśnie ten krótki filmik, jednak tym razem na ciele Kamila Glika znajdował się również herb Realu Madryt. Do tego zamieszczony był krótki podpis "Mbappe do Realu Madryt każdego lata". Wpis z Kamilem Glikiem w roli głównej szybko zebrał prawie 15 tysięcy polubień w zaledwie kilka godzin od publikacji i widział go milion użytkowników z całego świata.

