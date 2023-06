Kylian Mbappe wywołał prawidziwe trzęsienie ziemi! Szokujący zwrot akcji. Gigantyczny transfer wisi w powietrzu

Kylian Mbappe od 2018 roku jest piłkarzem Paris Saint-Germain i jedną z największych gwiazd tego zespołu, a nawet współczesnego futbolu. Ofensywny zawodnik zachwyca liczbami i na jego grę patrzy się z przyjemnością. Nie jest zaskoczeniem, że na Francuza spoglądają jeszcze większe kluby od PSG, a przede wszystkim Real Madryt. Już kilkakrotnie mówiło się, że 24-latek może przenieść się do stolicy Hiszpanii.

Kylian Mbappe poruszy lawinę? To może być trzęsienie ziemi w światowym futbolu

Dotyhczas Mbappe nie decydował się na restrykcyjne kroki i wybierał budowanie swojej pozycji w PSG. Aż do teraz. Jak donosi "L'Equipe", reprezentant Francji miał przekazać władzom paryskiego zespołu, że nie zamierza przedłużać kontraktu. A ten obowiązuje do czerwca 2024 roku i miał klauzę przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy, z czego Mbappe nie chce skorzystać.

To w Paryżu miało wywołać gigantyczne emocje. - Prezes Nasser Al-Khelaifi jest wściekły na Mbappe - czytamy w "Foot Mercato". Taka decyzja Mbappe oznaczałaby, że zawodnik już na początku 2024 roku mógłby odejść z PSG za darmo. Paryżanie nie chcą dopuścić do takiej sytuacji i mówi się, że chcieliby sprzedać piłkarza już tego lata. To natomiast może doprowadzić do lawiny wydarzeń, bo PSG na pewno chciałoby znaleźć następcę MBappe, który już teraz łączony jest z Realem Madryt.