Tak naprawdę wygląda dziewczyna Kyliana Mbappe. 28-letnia modelka to prawdziwa rakieta, można stracić dla niej rozum

Mbappe śmiało wymieniany jest w jednym gronie z Leo Messim, Cristiano Ronaldo, Robertem Lewandowskim i Neymarem. O jego umiejętnościach najlepiej świadczy finał ostatnich mistrzostw świata, który w dużej mierze dzięki niemu i Messiemu przeszedł do historii. Mundial jest już jednak przeszłością, a teraz Francuz i Argentyńczyk znaleźli się w tarapatach. Ich PSG jest na skraju odpadnięcia z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału. W pierwszym meczu na własnym stadionie wyraźnie uległo Bayernowi Monachium 1:0, choć Mbappe wracał wtedy do pełni sił i pojawił się na boisku dopiero po straconej bramce. Wówczas paryżanie zaczęli grać znacznie lepiej i w końcówce byli nawet blisko wyrównania. Od tamtego czasu minął blisko miesiąc, a 24-latek rozpędził się na dobre. W trzech ostatnich meczach ligowych strzelił 5 goli i zaliczył 2 asysty, w związku z czym kibice PSG mają nadzieję, że w Monachium podtrzyma tę serię. Kciuki za Mbappe szczególnie mocno będzie trzymać w środowy wieczór jego dziewczyna, Rose Bertram.

Tak naprawdę wygląda dziewczyna Kyliana Mbappe. Rose Bertram to prawdziwa rakieta!

Francuski piłkarz zyskał taką sławę, że o jego perypetiach miłosnych natychmiast staje się głośno. Stąd doskonale wiadomo o jego relacjach z Alicią Aylies czy Ines Rau. Zwłaszcza ta druga była głośna, gdyż francuska transpłciowa modelka była pierwszą taką w historii "Playboya". Jej związek z Mbappe dobiegł jednak końca, a od kilku miesięcy gwiazdor PSG spotyka się z Rose Bertram.

28-letnia Belgijka doskonale wie, jak to jest tworzyć związek z piłkarzem tego klubu, ponieważ w przeszłości była związana z Gregorym van der Wielem, któremu urodziła nawet dziecko. To jednak przeszłość, a obecnie serce pięknej modelki skradł właśnie Mbappe. Spotyka ją za to wiele nieprzychylnych komentarzy sugerujących, że chce wybić się na piłkarzu. Bertram publicznie wylewała już swoje żale, choć nigdy nie wywołała do tablicy partnera. Ich relacja jest mocno skrywana i próżno szukać szczegółów związku. W poniższej galerii zobaczysz gorące zdjęcia dziewczyny Mbappe, Rose Bertram: