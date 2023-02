Mbappe znów chce do Realu Madryt! Przedstawił swoje warunki, chce zabrać ze sobą innego piłkarza PSG

Kibice Barcelony mogą odetchnąć. Robert Lewandowski to zrobił, wielka ulga

Rozmowy na temat transferu Kyliana Mbappe toczyły się długimi miesiącami. Real był gotów kupić Francuza już latem 2021 roku, ale wówczas PSG nie chciało się na to zgodzić, mimo że oferowano ogromne pieniądze za piłkarza z wygasającym kontraktem. Takie postawienie sprawy sugerowało, że w styczniu Mbappe po prostu podpisze umowę z Realem i w czerwcu 2022 odejdzie za darmo. Miesiące mijały, a ogłoszenia jego przyjścia do Madrytu nie było, aż w końcu latem okazało się, że napastnik chce jednak pozostać w Paryżu. O ile fani byli tak wściekli, że już nie chcieli o nim słyszeć, to teraz zdaje się, że temat przenosin znów jest poważny.

Kylian Mbappe jednak w Realu? Miał postawić nietypowy warunek

Informacje o możliwym transferze Francuza podawał wcześniej m.in. „The Athletic”, a teraz nieco więcej szczegółów przekazuje portal Todofichajes.com. Zdaniem Hiszpanów Kylian Mbappe znów chce przenieść się do Realu Madryt, ale miał postawić dodatkowy warunek w postaci... sprowadzenia do Realu jeszcze jednego zawodnika PSG.

Chodzi o Achrafa Hakimiego, byłego piłkarza „Królewskich”. Trudno stwierdzić, skąd taki pomysł u Francuza, ale jest prawdziwy, to może nastręczyć sporo problemów. Sam Mbappe w 2022 roku umowę przedłużył tylko o dwa lata i PSG nie będzie miało łatwo go zatrzymać. Z kolei Marokańczyk jest związany z paryżanami umową do 2026, a przecież władze klubu nie będą chciały oddać Realowi swoich dwóch gwiazd.