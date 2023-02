Saga z Mbappe trwa w najlepsze. Media nie mają wątpliwości, ma dosyć PSG. Chce odejść do giganta

Robert Lewandowski powiedział wprost, co myśli o Xavim. Te słowa nie przejdą bez echa, mówi o zaufaniu

Będziemy świadkami wielkiego transferu? Jak podaje "The Athletic", gwiazdor PSG i reprezentacji Francji, może wrócić do tematu przenosin do Realu Madryt. Mimo że wydawało się, że działacze klubu z Paryża przekonali piłkarza, aby pozostał w klubie, tak zdaniem mediów, gra dla "Królewskich" jest jego prawdziwym marzeniem, które chce zrealizować.

Temat transferu Mbappe do drużyny "Królewskich" z Madrytu wraca jak bumerang co jakiś czas i tym razem głos w sprawie zabrali dziennikarze "The Athletic". Zdaniem przedstawicieli portalu, napastnik reprezentacji Francji chce zostać "Los Blancos", szczególnie, że jego umowa z Paris Saint Germain już w czerwcu 2024 roku będzie wygasać. Mimo że włodarze z Parc De Princes trzymali zawodnika przez długie lata i dawali mu świetne warunki finansowe, tak piłkarz miał nigdy nie porzucić swojego marzenia i w związku z tym będzie naciskał włodarzy klubu, aby Ci pozwolili mu odejść. Czy powinniśmy być świadkami jednego z największych transferów w historii futbolu? Czas pokaże.