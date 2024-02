i Autor: Cyfra Sport Bartłomiej Drągowski

Polski spec od karnych

Bartłomiej Drągowski w niezwykłym spektaklu. Obrazki absolutnie poruszające, omal... nie stracił głowy!

Panathinaikos Ateny zagra w finale Pucharu Grecji. Wciągnął go do niego bramkarz reprezentacji Polski, dokonując niebywałych rzeczy w serii „jedenastek”, które zdecydowały o losach półfinałowego dwumeczu z PAOK-iem Saloniki. Drągowski, który pod Akropolem występuje na razie jako zawodnik wypożyczony ze Spezii do końca tego sezonu, aż trzykrotnie bronił rzuty karne wykonywane przez rywali!