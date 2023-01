Będzie powrót do reprezentacji Polski? Były kadrowicz miał rozmawiać z PZPN, wszystko zdradził

Okrutny komentarz pod adresem Jerzego Brzęczka. Były piłkarz wysyła go do psychologa, Wichniarek nie miał litości

Będziemy świadkami powrotu reprezentanta Polski do kadry? Były napastnik reprezentacji Polski i eks-gracz FC Porto, Grzegorz Mielcarski potwierdził, że rozmawiał z PZPN o możliwości dołączenia do drużyny narodowej w roli asystenta Fernando Santosa. Czy nowy szkoleniowiec "Biało-Czerwonych" zdecyduje się na zaufanie względem byłego napastnika?

Powrót do kadry narodowej? Mielcarski może być asystentem Santosa

O zainteresowaniu ze strony PZPN, Mielcarski poinformował w rozmowie z portalem "Weszło", zaznaczając, że brał udział w dyskusji na ten temat.

- Oferty nie było, ale była na ten temat dyskusja. Padło, że taki temat jeszcze wróci. Mają być rozmowy z trenerem również o powołaniu człowieka na taką funkcję. Podchodzę do tego na dużym spokoju - powiedział Mielcarski w rozmowie z "Weszło".

Sam eks-piłkarz nie ukrywa, że bardzo cieszy się z zainteresowania ze strony związku.

- Zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno się spotkamy i porozmawiamy. Fajnie, że jestem brany pod uwagę, to jest zawsze miłe. W kontekście dołączenia do sztabu mówi się też o Andrzeju Juskowiaku. Myślę, że ktoś z nas mógłby być takim dyrektorem pierwszej reprezentacji. Osoba dyrektora pierwszej reprezentacji jest niezbędna. Czy to będę ja, czy to będzie Andrzej Juskowiak, czy ktokolwiek inny – to jest nieistotne. Niech PZPN wybierze odpowiednią osobą na taką funkcję dla dobra reprezentacji i trenera - powiedział były reprezentant Polski.