Były reprezentant Polski powiedział to wprost. Wypunktował Michała Probierza tuż przed starciem z Chorwacją, nie szczypał się w język

Andrej Kramarić w Warszawie przejdzie do historii. Gwiazdor Chorwatów to sądzi o Robercie Lewandowskim

Michał Probierz już za kilka godzin poprawdzi Polaków w starciu przeciwko Chorwacji. Tuż przed meczem, w rozmowie z "Kanałem Sportowym", postawę szkoleniowca postanowił skomentować Artur Wichniarek, który wystawił ocenę trenerowi 'Biało-Czerwonych". Padła jasna opinia!

Michał Probierz oceniony przez byłego kadrowicza. Artur Wichniarek szczerze o selekcjonerze

Jak powiedział były napastnik Arminii Bielefeld i Herthy Berlin, Probierz zasługuje na ocenę "6" w skali 1-10.

- Za wyniki 5, za odwagę 7, ogólnie dałbym 6 - ocenił w Kanale Sportowym Wichniarek i zawarł w dalszej części komentarza swoją optykę na to, jakie Probierz popełnia błędy.

Zdaniem Wichniarka, argument o małej ilości treningów w trakcie zgrupowania reprezentacji nie jest najlepszym.

- W piłce reprezentacyjnej tych treningów, jak zresztą mówi każdy kolejny polski selekcjoner, masz dużo mniej. Tylko że każdy selekcjoner innej kadry ma tyle samo tych treningów, co nasz polski. I tamte reprezentacje mogą coś poukładać, a u nas jest z tym ciężko. Tych tłumaczeń nie słyszymy w przypadku innych szkoleniowców, a bardzo często te argumenty słyszymy w przypadku naszych trenerów (...) Tym bardziej musisz poprzez mecze dać szansę jakiejś jedenastce się zgrać. To, co na przykład się zadziało przy pierwszej bramce, być może by się nie zadziało, gdybyśmy wiedzieli, że ten zawodnik gra na swojej pozycji, ten na swojej i nie szukamy mu innej niż w klubie. Tego mi brakuje. Tej konsekwencji w pewnych wyborach - ocenia Wichniarek.