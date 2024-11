i Autor: East News Robert Lewandowski, Jerzy Engel

Na kłopoty... Świderski

Były selekcjoner ma faworyta w rywalizacji o miejsce w ataku po Lewandowskim. Jerzy Engel bardzo konkretny w swym wskazaniu

To już ostatnia w tym roku przerwa reprezentacyjna. Dla biało-czerwonych oznacza ona dwumecz, który zdecyduje o ich „być albo nie być” w Dywizji A w kolejnej edycji Ligi Narodów. O awans do czołowej dwójki w grupie będzie trudno; trzeba za to w meczach z Portugalią (15.11., godz. 20.45 w Porto) oraz Szkocją (18.11., godz. 20.45 w Warszawie) powalczyć o to, by nie zsunąć się na sam dół tabeli. Trzecie miejsce, które aktualnie zajmują Polacy, oznaczać będzie baraż z jednym z wicemistrzów czterech grup w Dywizji B. Przed dwumeczem selekcjonerowi nie brak problemów.