Cezary Kulesza szczerze o wódce! Wyjawił wszystko dla "Super Expressu", jasne słowa o alkoholu w PZPN

Cezary Kulesza postanowił odnieść się do skandali alkoholowych, które ostatnimi czasy dotknęły piłkarską centralę w Polsce. Szef Polskiego Związku Piłki Nożnej porozmawiał z "Super Expressem" i powiedział wprost, że żadnych ekscesów związanych z trunkami nie było i on sam ma na to dowody! Te słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

Cezary Kulesza dla "Super Expressu". Szczere słowa o alkoholu w centrali!

Jak powiedział Kulesza, nie ma żadnych dowodów na to, aby alkohol był nadużywany. Sam prezes mówi, że ma dowody, że wszystko odbywa się w jak najlepszym porządku, a wszystkie informacje mówiące o skandalach są conajmniej niesprawdzone.

- Trudno mi na to reagować. Każdy reaguje tak, jak uważa. Ja nie przyjmuje tej krytyki, żeby stwierdzić, że ktoś jest pijany, trzeba dać alkomat. Jak Pan prowadzi samochód, to po czym może policja stwierdzić? Po tym, jak poda Panu alkomat. Można różne rzeczy pisać, tylko są to rzeczy niesprawdzone i ja mam na to dowody - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z "Super Expressem".