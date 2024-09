Cezary Kulesza wskazał cel dla reprezentacji Polski. Powiedział również o jej największym problemie

Dla reprezentacji Polski ostatnie lata były trudne. Kolejne afery targały kadrą i Polskim Związkiem Piłki Nożnej, często zmieniano trenerów, a sami kadrowicze nie zawsze mogli pochwalić się najwyższą formą. Mimo to kadrze udawało się awansować na najważniejsze imprezy, takie jak mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy. Teraz kadra prowadzona przez Michała Probierza rozgrywa mecze w Lidze Narodów, by przygotować się do eliminacji mistrzostw świata 2026. To wówczas najpewniej będzie miał miejsce najważniejszy test dla selekcjonera, który dopiero rok temu przejął kadrę. Obecne wyniki trudno uznać za zachwycające, ale zwycięstwo ze Szkotami i skromna porażka z Chorwacją też nie są najgorszym, co mogło kadrę spotkać na początek Ligi Narodów. W programie Meczyków prezes PZPN Cezary Kulesza wyjawił, co powinna osiągnąć kadra we wspomnianych rozgrywkach.

Prezes PZPN nakreślił cel dla Biało-Czerwonych

Jednym z gości programu portalu Meczyki był Roman Kołtoń. Dziennikarz zadał konkretne pytanie prezesowi PZPN. – Drugie miejsce w Lidze Narodów byłoby świetne, trzecie oznaczałoby baraże, a czwarte to byłoby rozumiem wielkie rozczarowanie? – zapytał Kołtoń – No tak to wygląda – potwierdził Cezary Kulesza, co oznacza, że w Lidze Narodów 2024/25 celem minimum dla reprezentacji Polski jest zajęcie 3. miejsca, które daje prawo do walki o utrzymanie się w najwyższej dywizji w barażach.

Cezary Kulesza wprost o największej bolączce reprezentacji Polski

Cezary Kulesza wskazał też, co jego zdaniem jest obecnie największym problemem reprezentacji Polski. – Brakuje tego, żeby nasi piłkarze rozgrywali w drużynach klubowych jak najwięcej meczów. (...) Widzimy, że piłkarze, którzy wychodzą w pierwszej "jedenastce" walczą, próbują, no i nie zawsze wychodzi to najlepiej. Jeśli nie rozgrywasz pełnych 90 minut u siebie w klubie, to później ciężko ci wytrzymać 90 minut w kadrze. Widzieliśmy, że Urbański przed tymi meczami chyba osiem minut grał, Zieliński nie grał, Nicola Zalewski chyba 30 minut spędził na boisku. W ogóle nie grał Kiwior no i widać, było że brakuje tego ogrania – ocenił prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.