Chorwacja - Polska RELACJA NA ŻYWO. Mecz Ligi Narodów dzisiaj 8.09.2024 wynik live online

Chorwacja - Polska 0:0

Bramki:

Kartki:

Chorwacja: Livaković - Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol - Pjaca, Kovacić, Modrić, Sosa - Sucić, Petković - Matanovic

Polska: Skorupski - Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz - Kamiński, Szymański, Zieliński, Urbański, Zalewski - Lewandowski, Bogusz

Chorwacja i Polska mają za sobą pierwsze mecze w tej Lidze Narodów. Po nich to Biało-czerwoni prowadzą w tabeli dzięki zwycięstwu 3:2 ze Szkocją wywalczonemu w samej końcówce. Chorwaci na wyjeździe musieli uznać wyższość Portugalii, która wygrała 2:1. Z pewnością przed własną publicznością w drugiej kolejce zrobią wszystko, żeby zatrzeć złe wrażenie i dogonić czołówkę. Przed tą edycją LN doszło do pewnych zmian w formacie rozgrywek i awans do ćwierćfinałów uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy dywizji A. Trzecie zespoły będą musiały rozegrać baraż o utrzymanie z wicemistrzami grup dywizji B, a te najsłabsze spadną bezpośrednio o szczebel niżej. Polska po zwycięstwie ze Szkocją na wyjeździe przybliżyła się do utrzymania, a ewentualna wyjazdowa wygrana z Chorwacją byłaby już ogromnym krokiem w tym kierunku. Zapraszamy na relację na żywo z meczu Chorwacja - Polska na Sport.se.pl!

Na żywo Chorwacja - Polska Znamy skład Polski na mecz z Chorwacją! Są zmiany, Michał Probierz zareagował po starciu ze Szkocją Poznaliśmy skład Polski na ten mecz! Z Chorwacją w pierwszej reprezentacji zadebiutuje Mateusz Bogusz. Witamy w relacji na żywo z meczu Chorwacja - Polska w Lidze Narodów! Początek spotkania o 20:45.

