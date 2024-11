i Autor: Cyfrasport

Dramat w Porto

Cristiano Ronaldo skompromitował reprezentację Polski. Bramka z przewrotki stadiony świata [WIDEO]

To była kompromitacja reprezentacji Polski w Porto. Pierwsza połowa była bardzo udana dla podopiecznych Michała Probierza, mimo że zabrakło bramek. W drugiej części Portugalia wyszła bardzo rozwścieczona i rozpoczęli festiwal bramek. Od 59 do 87. minuty na listę strzelców wpisali się kolejno: Rafael Leao, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes i Pedro Neto. Ostatnią bramkę ponownie zdobył legendarny Portugalczyk, jednak zrobił to on w fenomenalny sposób. Ronaldo otrzymał dośrodkowanie i popisał się znakomitym strzałem przewrotką. Musicie to zobaczyć.