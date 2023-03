i Autor: AKPA Robert Lewandowski

Debiut selekcjonera

Czechy - Polska SKŁADY. Znamy wyjściowy skład Polski na mecz z Czechami. Fernando Santos zaskoczył?

Na to spotkanie kibice czekali od początku grudnia. Reprezentacja Polski za moment zagra w Pradze z Czechami o pierwsze punkty eliminacji UEFA EURO 2024. Będzie to debiut Fernando Santosa w roli selekcjonera polskiej kadry, oraz pierwszy występ „Biało-Czerwonych” od mundialu w Katarze. Co przygotował portugalski selekcjoner Polaków. Tak prezentuje się wyjściowa jedenastka na starcie z Czechami.