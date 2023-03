Nie łatwo jest o to prosić Roberta Lewandowskiego! Czeski piłkarz zdradza szczegóły

Ben Lederman zadziwia gwiazdę Rakowa. Ivi Lopez nie ma wątpliwości, co do debiutanta w kadrze

Po mistrzostwach świata w Katarze sytuacja kadrowa reprezentacji Polski uległa zmianie. Przede wszystkim Polski Związek Piłki Nożnej po mundialu podjął decyzję, że kontrakt z Czesławem Michniewiczem nie zostanie przedłużony, a jego następcą został doświadczony trener, który z drużyną Portugalii zdobył mistrzostwo Europy w 2016 roku - Fernando Santos. Nowy selekcjoner zadebiutuje już 24 marca w spotkaniu z Czechami, a trzy dni później "Biało-Czerwoni" będą podejmować Albanie. Dla wszystkich kibiców jedną z najważniejszych spraw jest dyspozycja najlepszego napastnika i kapitana reprezentacji Polski - Roberta Lewandowskiego. 34-latek w ostatnim czasie nie jest tak bramkostrzelny, jak choćby przed mundialem w Katarze.

Czeski piłkarz opowiedział historię z Robertem Lewandowskim! "Podpisuje ich tak wiele, że ludzie boją się go o to prosić"

Tomas Petrasek - aktualnie piłkarz Rakowa Częstochowa w rozmowie z czeskim portalem "Irozhlas" zdradził kulisy, jaką przekazał piłkarzom klubu z Częstochowy fizjoterapeuta - Wojciech Herman, który pracował w reprezentacji Polski i opowiadał, jak wielką pracę wykonuje Lewandowski także poza boiskiem. - Lewandowski naprawdę jest wielką gwiazdą. Mamy w klubie fizjoterapeutę, który przez wiele lat pracował w reprezentacji Polski. Za każdym razem, gdy wracał ze zgrupowania, pytaliśmy go o Lewandowskiego. Mówił, że podczas jednego zgrupowania ma wielką liczbę działań marketingowych. Kiedy ktoś prosił naszego fizjoterapeutę, żeby Robert podpisał koszulkę, to mówił, że to praktycznie niemożliwe. Podpisuje ich tak wiele, że ludzie boją się go o to prosić - przekazał czeski obrońca.