i Autor: Cyfra Sport Czesław Michniewicz

Wielkie wyzwanie

Czesław Michniewicz znalazł nową pracę! Został trenerem triumfatora Ligi Mistrzów. Przed nim wielkie sukcesy?

Bartosz Olszewski 16:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czesław Michniewicz wraca do pracy po rozstaniu z saudyjskim Abha Club. Były selekcjoner reprezentacji Polski trafił do triumfatora afrykańskiej Ligi Mistrzów, marokańskiego FAR Rabat. Przed nim poważne wyzwanie w ramach pracy dla dwunastokrotnego mistrza kraju. Czy Michniewicz niedługo dopisze kolejny tytuł do swojego trenerskiego CV?