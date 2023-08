Fernando Santos może się w końcu uśmiechnąć! Fatalna seria została przerwana. Świetne wieści przed zgrupowaniem

Taka jest naprawdę Anna Lewandowska! Jej przyjaciółka przestała to ukrywać, przekazała prawdę

Za niespełna dwa tygodnie, wszyscy kibice reprezentacji Polski znowu zobaczą drużynę walczącą o punkty w eliminacjach mistrzostw Europy. Dla podopiecznych Fernando Santosa zbliżające się starcia z Wyspami Owczymi oraz Albanią na pewno będą bardzo ważne, patrząc na aktualną sytuację w tabeli. "Biało-Czerwoni" po trzech kolejkach mają na swoim koncie zaledwie trzy punkty po zwycięstwie z Albanią. Drużyna z Robertem Lewandowskim na czele przegrała w pierwszym meczu z Czechami oraz sensacyjnie ulegli w pojedynku z Mołdawią.

W ostatnim czasie Santos nie miał powodów do zadowolenia, najpierw otrzymał informację dotyczącą kontuzji Wojciecha Szczęsnego, o której wypowiedział się trener Juventusu. - Mam pewne wątpliwości co do składu na jutrzejszy mecz. Nie wystąpi w nim Szczęsny, bo ma jakiś problem po obronie strzału na treningu. W jego miejsce zagra Perin - przekazał Massimiliano Allegri. Kolejną złą informację szkoleniowiec otrzymał na temat Nicoli Zalewskiego. Reprezentant Polski zderzył się z Ondrejem Dudą i nie mógł złapać oddechu, jednak zaraz po meczu przeszedł serię badań, które wykluczyły ewentualne problemy zdrowotne piłkarza.

Na pewno najlepszą informację Portugalczyk otrzymał z podwórka ligi angielskiej. W niedzielnym meczu Burnley - Aston Villa to drużyna gości z Matty Cash'em w składzie zwyciężyła 3:1, jednak najbardziej cieszy fakt, że 26-latek wpisał się aż dwukrotnie na listę strzelców. Miało to miejsce w 8. i 20. minucie.

GOOOOLL MATTY CASH! ALEŻ KONTRAReprezentant Polski otwiera wynik w meczu z Burnley#domPremierLeague pic.twitter.com/hNC1hGUuI4— Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) August 27, 2023