Fernando Santos szykuje wielki powrót do reprezentacji! Zdumiewające wieści o byłym selekcjonerze Polaków

Fernando Santos po rozstaniu z reprezentacją Polski nie czekał długo na nowego pracodawce. Portugalczyk postanowił po wielu latach pracy w roli selekcjonera wrócić do trenowania w klubie i objął turecki Besiktas. Najnowsze wieści w sprawie 69-latka mogą wywołać jednak niemałe zamieszanie, bowiem okazuje się, że może on bardzo szybko... porzucić klub ze Stambułu i wrócić do jednej z prowadzonych wcześniej reprezentacji!