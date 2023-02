Fernando Santos usłyszał najgorszą wiadomość! Ten piłkarz wypada z reprezentacji Polski, diagnoza jest jednoznaczna!

Marcin Oleksy wśród gwiazd. Dzisiaj wielka gala FIFA The Best.

Fernando Santos usłyszał właśnie bardzo złą wiadomość. Okazuje się, że Portugalczyk nie będzie mógł skorzystać z Arkadiusza Milika, który ma dość duży problem medyczny. O wszystkim poinformował trener Polaka w Juventusie, Massimiliano Allegri, który podał datę powrotu napastnika do gry. Santos może zmierzyć z dość dużym bólem głowy przy wybieraniu reprezentantów, którzy powalczą o pierwsze punkty w eliminacjach mistrzostw Europy.

Fernando Santos uslyszał najgorszą wiadomość. Milik wypadnie ze składu reprezentacji

Mecz z Czechami będzie bardzo ważny dla Fernando Santosa. Nie dość, że dla Portugalczyka będzie to debiut w roli szkoleniowca "Biało-Czerwonych", to jeszcze zagra z Czechami. a więc z najgroźniejszym rywalem Polaków w eliminacjach mistrzostw Europy. Okazuje się, że Santos nie będzie mógł na tą okazję skorzystać z Arkadiusza Milika, który doznał urazu w trakcie meczu Serie A. Massimiliano Allegri nie ma wątpliwości, że piłkarz do gry wróci dopiero po przerwie reprezentacyjnej.

- - Wszyscy czują się dobrze poza Milikiem, który wróci do zdrowia po przerwie reprezentacyjnej - powiedział trener Juventusu