i Autor: Tomasz Radzik Finlandia - Polska Transmisja TV. Gdzie oglądać dzisiaj mecz? Na jakim programie? 10.06.2025

Dzisiaj mecz!

Mecz Finlandia - Polska to pierwsze spotkanie naszej piłkarskiej reprezentacji w eliminacjach do MŚ 2026. Niestety, ważne starcie w Helsinkach znalazło się w cieniu afery, która wybuchła po decyzji o odebraniu Robertowi Lewandowskiego opaski kapitana i rezygnacji z gry w kadrze "Lewego" póki trenerem jest Michał Probierz. Dla polskich kibiców mamy za to dobre wiadomości - mecz Finlandia - Polska na żywo obejrzeć można za darmo w otwartej telewizji i online. Poniżej więcej informacji.