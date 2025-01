Grzegorz Krychowiak nie wróci do Polski. To miejsce nazwał "domem". Klamka zapadła, podjął kluczową decyzję w swojej sprawie przyszłości

Grzegorz Krychowiak tam ma swój dom. Nie wróci do Polski

Podczas ubiegłorocznym meczem Polska - Portugalia Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny oficjalnie pożegnali się z reprezentacją Polski, otrzymując specjalne, okolicznościowe koszulki i owację od kibiców biało-czerwonych. Po zakończonym etapie reprezentacyjnym, defensywny pomocnik wciąż czerpie jeszcze radość z gry w klubie, reprezentując obecnie cypryjski Anorthosis, z którym związał się do końca sezonu 2024/2025. Krychowiak wciąż jednak ma wiele chęci do gry i jak wyznał cytowany przez "Forbes", będzie grał tak długo, jak tylko będzie sprawiało mu to przyjemność. "Krycha" ma już jednak zaplanowaną przyszłość i doskonale wie, gdzie osiądzie ze swoją żoną Celią, kiedy zakończy już oficjalnie karierę piłkarza. Wyznał, że nie będzie to nasz kraj, a Francja.

- Jak to gdzie? W domu... czyli w Paryżu (...) Paryż to miasto-muzeum. Nawet idąc do sklepu po bułki, czujesz się, jakbyś zwiedzał. Każdy budynek ma w sobie jakąś historię. Nie jestem fanem spacerowania, ale po Paryżu uwielbiam to robić - wyjaśnił były reprezentant Polski w rozmowie z "Forbesem".

Niestety dla Krychowiaka, jego piłkarska przygoda w Paryżu, który tak bardzo kocha, nie trwała zbyt długo. Polak trafił do PSG w lipcu 2016 roku, jednak już po jednym sezonie został wypożyczony do West Bromwich Albion, a później do Lokomitiwu Moskwa, do którego został ostatecznie sprzedany za 12 mln euro. Do Paryża przychodził za 27,5 mln euro.

Oprócz wybranego miejsca do życia po karierze, Grzegorz Krychowiak chce również kontynuować swoją pasję, jaką są podróże. Jak sam wyznał, ma zamiar odwiedzić wszystkie kraje świata, a obecnie może się pochwalić pobytem w aż 130.

- Można więc powiedzieć, że byłem… wszędzie. Ale nigdzie nie znalazłem miejsca, które mogłoby konkurować z moim Paryżem. - dodał.