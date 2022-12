Henryk Kasperczak o legendarnym Pele. "Był artystą, jego rekordy trudno będzie poprawić"

Pele jest trzykrotnym mistrzem świata. Z reprezentacją Brazylii wygrał mundial w Szwecji (1958), Chile (1962) i Meksyku (1970). Gdy pierwszy raz wzniósł Puchar Świata miał 17 lat i 249 dni. - Jego rekordy będzie trudno poprawić - powiedział Henryk Kasperczak w rozmowie z PAP. - To był jeden z najlepszych piłkarzy w historii, którzy wiele dobrego zrobili dla futbolu. Pele był artystą futbolu pod względem techniki. Był szybki, zwinny, miał zwody z piłką i bez. Umiał strzelać bramki, a to pomaga później w rozpoznawalności. Większość reprezentantów Brazylii wychowała się w środowisku bardzo trudnym. Głód piłki spowodował, że doszli tak daleko. Odszedł wielki zawodnik, którego zawsze będziemy pamiętać. Dłużej udało się nam porozmawiać po finale Pucharu Narodów Azji w roku 1996. Prowadziłem zespół Tunezji, który zdobył wicemistrzostwo kontynentu. Pele przyjechał do RPA na zaproszenie prezydenta FIFA Seppa Blattera - wspomniał trener Kaperczak.

