Jakub Błaszczykowski przyjechał na zgrupowanie jak król! Na pokładzie niemieckiego auta niczego mu nie brakowało, pełna wygoda [ZDJĘCIA]

Błaszczykowski przyjechał do hotelu w Warszawie w środę około południa. Przywieziono go taksówką, którą był dość nowy mercedes. Potem Błaszczykowski przywitał się rzewnie z pracownikami PZPN, którzy oczekiwali go na parkingu. Następnie udał się do hotelu, na ostatnie zgrupowanie reprezentacji w karierze.

Jakub Błaszczykowski w piątek pożegna się z reprezentacją Polski

Błaszczykowski do tej pory rozegrał 108 meczów w reprezentacji Polski (strzelił 21 goli), ten piątkowy z Niemcami będzie numerem 109. Według informacji, przekazywanych wcześniej przez selekcjonera Fernando Santosa, Błaszczykowski ma wybiec w pierwszym składzie i opuścić boisko w 16. minucie meczów.