Jan Tomaszewski z całym impetem uderzył w Michała Probierza! Potężna szpilka. "Drużyny nie mamy"

Reprezentacja Polski wraca do gry. Podopieczni Michała Probierza udanie rozpoczęli eliminacje mistrzostw świata, choć gra "biało-czerwonych" nie zachwycała to na koncie widnieje 6 punktów, czyli zrealizowany cel w spotkaniach z Litwą i Maltą. W pierwszym z tych pojedynków bohaterem był nie kto inny, jak Robert Lewandowski, który w 81. minucie zapewnił trzy punkty, strzelając jedyną bramkę w tym spotkaniu. W drugim meczu ekipa prowadzona przez Probierza szybciej rozwiązała sprawę wyniku, a dubletem popisał się Karol Świderski, który pokonał bramkarza rywali kolejno w 27. i 51 minucie.

Brak Lewandowskiego na mecz z Finlandią

Lewandowski po wyczerpującym sezonie w Barcelonie podjął decyzję, że nie pojawi się na zgrupowaniu kadry.

- Drodzy kibice! Biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm dalej sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania. Do zobaczenia niedługo! - napisał Robert Lewandowski na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Jan Tomaszewski bezwględnie o Michale Probierzu. Mocne stanowisko

W programie "Futbologia Przemka Ofiary" został wywołany do tablicy Jan Tomaszewski, który tradycyjnie podzielił się swoimi uwagami w związku z reprezentacją Polski. Tym razem ekspert w mocnych słowach wypowiedział się na temat prowadzenia kadry przez Probierza.

- Ja byłem za tym, żeby selekcjonerem został Michał Probierz. Byłem jednym z niewielu, jak nie pierwszą osobą, która to popierała. Dlaczego? Ta budowa reprezentacji musiała być natychmiast, jeśli te pierwsze mecze były sprawdzianem, kto do tej reprezentacji pasuje, a nie zawsze zawodnik grający dobrze w klubie, gra dobrze w reprezentacji, bo w przeszłości mieliśmy wielu takich zawodników [...]. Kto się najlepiej zna na młodzieżowcach, którzy powinni wejść do pierwszej reprezentacji? No przede wszystkim trener młodzieżowców, przecież on ma to w jednym palcu [ przy. red. Probierz, który był szkoleniowcem U-21 w latach 2022-2023]. Okazało się, że Michał pracuje ponad półtora roku, przetestował 40 kilku zawodników i drużyny nie mamy! - grzmiał Tomaszewski.