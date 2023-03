Jaroslav Silhavy przed startem el. EURO. Mówi o celach Czechów i sposobie na Polaków

Zagrają z najsilniejszym rywalem w grupie

Czesi wierzą, że wygrana z biało-czerwonymi pozwoli im zrobić ważny krok w kierunku awansu. Za każdym razem przypominają, że gwiazdą reprezentacji Polski jest Robert Lewandowski, a nowym selekcjonerem Fernando Santos. - Oczywiście, że chcemy awansować z tej grupy - powiedział trener Jaroslav Silhavy na konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Biorąc pod uwagę, że Polska była losowana z pierwszego koszyka, będzie faworytem. Wierzę, że poradzimy sobie z tą drużyną. Chcemy dobrze wejść w kwalifikacje. W pierwszej kolejce zmierzymy się z najsilniejszym przeciwnikiem naszej kwalifikacyjnej grupy. Gramy w domu. Możemy dyskutować, czy to dobrze, czy nie. Bilety wyprzedane. I tak mamy przed sobą wielki mecz - zaznaczył i zabrał głos w sprawie Fernando Santosa: - Jest doświadczonym trenerem. Myślę, że zobaczymy jego podpis na polskiej drużynie. Na pewno będzie również wiele podobieństw do tego jak grała Portugalia. Z pewnością jednak wezmę też pod uwagę dobre rzeczy, które Polska zaprezentowała pod kierunkiem poprzedniego trenera - wyznał.

Czesi chcą nękać polski zespół

Bilans Czesi wygrali trzy z ostatnich czterech spotkań z Polską. We wszystkich tych zwycięstwach zachowali czyste konto. Ostatni raz obie reprezentacje spotkały się w listopadzie 2018 roku w towarzyskim meczu w Gdańsku, który Czesi wygrali 1:0. - Polacy niedawno grał na mundialu - przypomniał trener Silhavy. - Polscy piłkarze występują w mocnych klubach, we Włoszech, w Anglii. W pierwszej kolejności wymieniłbym Lewandowskiego, to wielkie nazwisko. Ale są i inni, jak Zieliński, Cash. Zagramy z wielkim przeciwnikiem. Wierzę jednak, że będziemy ich nękać u siebie i zakończy się to naszym zwycięstwem – powiedział Silhavy, którego podopieczni na własnym boisku przegrali tylko raz w ostatnich 13 meczach.

