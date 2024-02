Jasnowidz Jackowski o życiu Roberta Lewandowskiego po zakończeniu kariery. Ta zapowiedź była niezwykle ważna

Dublet to za mało!

Trudno dziwić się fanom, że każdy ruch Roberta Lewandowskiego wzbudza ogromne emocje. Najlepszy polski piłkarz w historii od lat gra na najwyższym poziomie. Jeszcze większą popularność na całym świecie dały mu przenosiny do Barcelony. W pierwszym sezonie w barwach „Dumy Katalonii” Robert Lewandowski radził sobie fenomenalnie. W ostatnim czasie jego forma zdecydowanie podupadła, a i coraz częściej mówi się o potencjalnym zakończeniu kariery przez polskiego piłkarza.

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, zdradził jakiś czas temu „Super Expressowi” co jego zdaniem czeka Roberta Lewandowskiego po zakończeniu sportowej kariery. I nie ma, co ukrywać – brzmi to jako bardzo interesujące plany na zawodową emeryturę.

- Robert Lewandowski jest w bardzo dobrym momencie na odpuszczenie sobie. Na zostawienie swojej twarzy, swoich dokonań w szczytowym momencie dla sportowca. To jest bardzo przyszłościowe. Robert Lewandowski może liczyć w przyszłości, dzięki temu, na bardzo wiele. Chociażby od trenerstwa po nawet prezesowanie w Polskim Związku Piłki Nożnej – mówił niedawno jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz jest przekonany, że Lewandowski obejmie stanowisko prezesa PZPN niedługo po zakończeniu przygody z futbolem. - Ma zdrowsze spojrzenie i świeższe spojrzenie na polska kadrę – przyznał wprost.

