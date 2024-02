Messi może zapłonąć ze wściekłości. Lewandowski zdecydowanie lepszy od Argentyńczyka. Te liczby nie kłamią

Lewandowski lepszy od Messiego. Liczby nie kłamią

Od kilku miesięcy niewiele pozytywnych słów pod swoim adresem słyszał Robert Lewandowski. Choć napastnik zaliczył fenomenalne wejście do FC Barcelona, niemal cały poprzedni rok był dla niego nieudany. Zwłaszcza pod względem liczb, bo Polak zdecydowanie rzadziej wpisywał się na listę strzelców. Długimi momentami kibice nie byli zachwyceni samą postawą Lewandowskiego na boisku i zaczęły pojawiać się głosy, że być może szybko odejdzie z Dumy Katalonii. Ale od paru tygodni widać było poprawę w grze kapitana biało-czerwonych. Był on zdecydowanie pewniejszy na boisku i notował mniej strat. Rosnąca forma potwierdziła się w sobotni wieczór. Lewandowski w meczu z Celtą Vigo zdobył dwie bramki, które zagwarantowały Barcelonie komplet punktów.

Wielki wyczyn Lewandowskiego w barwach Barcelony

Dzięki takiemu występowi w hiszpańskiej prasie ponownie pojawiły się komplementy pod adresem Polaka. W dodatku trzeba oddać "cesarzowi co cesarskie", bo mimo słabszej formy Lewandowskiego w ostatnim czasie, ten ponownie prześcignął w statystykach wielkie nazwiska. Drugi gol z Celtą Vigo był zarazem 50. bramką "Lewego" w barwach Barcelony. Na taki dorobek pracował przez 79 meczów.

Nie dość, że wyprzedził w hierarchii strzelców Thiery'ego Henry'ego, który miał 49 goli w Barcelonie, to w dodatku jest trzecim piłkarzem Blaugrany w XXI wieku pod względem szybkości dobicia do 50 trafień. Szybciej uczynili to jedynie Luis Suarez i Samuel Eto'o. Pod tym względem Lewandowski jest lepszy od samego Leo Messiego. Genialny Argentyńczyk potrzebował 117 meczów do zdobycia 50 bramek.