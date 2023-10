Karol Świderski czaruje w Ameryce. Tak reprezentant Polski bohaterem kibiców Charlotte [WIDEO]

To na niego powinien postawić Probierz! Nawałka nie ma wątpliwości, wskazał jedno nazwisko

Decyzje last minute

Przerwana seria Charlotte

W tym sezonie Karol Świderski jest najskuteczniejszym graczem Charlotte. Teraz potwierdził formę w zwycięskim 3:0 meczu nad Toronto. Strzelił trzy gole, ale jeden nie został uznany. Dopatrzyli się pozycji spalonej u gracza gospodarzy. Dla Charlotte to cenne punkty, bo w ten sposób przerwali serię sześciu meczów bez zwycięstwa i wciąż pozostaje w grze o wywalczenie przepustki do fazy play off.

Dwa rzuty karne i asysta

Świderski wszystkie bramki zdobył w pierwszej połowie, wykorzystując dwa rzuty karne. W pierwszym przypadku "jedenastkę" wywalczył Kamil Jóźwiak, którego sfaulował bramkarz z Toronto. Sędzia analizował tę sytuację za pomocą systemu VAR i po niej zdecydował o wskazaniu na 11 metr. Bramkarz rywali nie wyczuł zamiar polskiego napastnika. Jeszcze przed przerwą Świderski ponownie wykonywał rzut karny. Tym razem także był górą. Podsumowując: w tym sezonie nasz kadrowicz zdobył w MLS 11 bramek. W drugiej połowie jeszcze zaliczył asystę przy trzecim trafieniu dla Charlotte.

Swiderski from the spot AGAIN! @CharlotteFC double their lead. pic.twitter.com/GwzzofD6zL— Major League Soccer (@MLS) October 5, 2023