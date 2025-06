Każdy trener szeroką kadrę zawsze ma w głowie, natomiast nie wiemy, co stanie się za chwilę. Miesiąc, a nawet tydzień w piłce to bardzo dużo. Dlatego każdy dzień i każdy mecz jest ważny. Fundamenty naszego zespołu oczywiście są od początku i to widać. Nie musimy bawić się w zgadywanie. Kilka nazwisk ma jeszcze szansę pokazać się przed Euro i potwierdzić swoją przydatność – podsumowała Patalon.