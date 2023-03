i Autor: Cyfra Sport Matty Cash

Kolejna kontuzja

Koszmar Fernando Santosa się nie kończy. Kluczowy zawodnik wypada przed Albanią. Matty Cash z kontuzją

dko 15:52

Pierwsze zgrupowanie Fernando Santosa w roli selekcjonera reprezentacji jak na razie układa się dramatycznie. Nie dość, że biało-czerwoni ponieśli klęskę w Pradze i przegrali z Czechami 1:3 na start eliminacji do mistrzostw Europy, to w dodatku z kadry wypadł kolejny ważny zawodnik. Matty Cash na pewno nie wystąpi w poniedziałkowym spotkaniu z Albanią, co spowodowane jest urazem.