Krzysztof Piątek przejdzie do wielkiego klubu? Sensacyjne doniesienia mediów, może zagrać w legendarnej drużynie!

Krzysztof Piątek ma za sobą dość nieudany okres w lidze włoskiej. Mimo że Polak dostawał dużo minut w Salernitanie, to w drużynie "Koników Morskich" nie czarował skutecznością i pewnym jest, że po sezonie wróci do Herthy Berlin, która jest na prostej drodze do spadku z Bundesligi. Mimo to okazujew się, że pobyt Piątka w stolicy Niemiec nie musi być wcale długi. Zawodnik zaczął być łączony bowiem z legendarnym klubem, który chciałby go zdobyć już latem. To byłaby prawdziwa sensacja!

Krzysztof Piątek blisko legendarnego klubu? Ten transfer byłby sensacją!

Mimo słabszej dyspozycji Piątka, okazuje się, że przedstawiciele portugalskiej ekstraklasy w postaci Sportingu CP bardzo myślą o tym, aby sprowadzić Polaka do siebie. Polak na radarze klubu ze stolicy Portugalii ma już znajdować się od dłuższego momentu, o czym informuje redakcja radia TSF.

- zawodnika powtarza się scenariusz z sierpnia. Piątek chce znaleźć klub, w którym będzie mógł pobudzić karierę na nowo i poprawiać swoje statystyki. Sporting oferuje mu możliwość walki o tytuły - pisze TSF.