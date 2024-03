Kto ma droższy zegarek: Robert Lewandowski czy Michał Probierz? Bitwa na czasomierze na konferencji kadry! [ZDJĘCIA]

Jakub Piotrowski idzie jak burza. W Bułgarii nie mają wątpliwości, co do klasy kadrowicza, teraz to potwierdzili!

Robert Lewandowski i Michał Probierz z drogimi zegarkami

Lewandowski od dawna znany jest tego, że lubi luksusowe zegarki. Stać go na to, wciąż jest bowiem najlepiej zarabiającym polskim piłkarzem. Czasomierz Patek Philippe Aquanaut, który wcale nie jest najdroższym egzemplarzem we flocie piłkarza, kosztuje około 220 tysięcy złotych.

Nieco mniej imponująco, choć wciąż bardzo drogo, jest u selekcjonera Michała Probierza. Trener podczas konferencji miał na ręce zegarek Ulysse Nardin, 44-milimetrowy model Marine Regatta – wart około 50 tys zł.

Co ciekawe, założycielem firmy Patek Philippe był… Polak! Zegarmistrz Antoni Patek urodził się w XIX wieku w Piaskach Szlacheckich (dziś woj. lubelskie), a po wyemigrowaniu do Francji założył firmę z Adrienem Phillipem. Dziś zegarki Patek Philippe są światowej sławy. Lewandowski dołączył do plejady gwiazd, które posiadały zegarki tej marki. Byli nimi m.in. królowa Wiktoria, Lew Tołstoj, Albert Einstein, Walt Disney czy Maria Skłodowska-Curie.

