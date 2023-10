Legendarny Niemiec podsumował Lewandowskiego. Padły słowa mocnej prawdy, mowa o zmianie

Robert Lewandowski wrócił do gry w piłkę. Po przerwie wymuszonej przez kontuzję piłkarza reprezentacji Polski, piłkarz zaprezentował się w klasyku hiszpańskiej piłki przeciwko Realowi Madryt i co prawda nie zdobył bramki, ale znalazł się znowu na ustach dziennikarzy i eskpertów. Legenda niemieckiej piłki, Bernd Schuster, postanowił ocenić piłkarza i powiedzieć, że zauważył dużą zmianę w grze Polaka.

Robert Lewandowski się zmienił? Legenda nie ma wątpliwości

Schuster, który przed laty grał i w Realu i w Barcelonie, powiedział jasno, że widzi pewną zmianę w grze najlepszego strzelca Barcelony z poprzedniego sezonu.

- Trochę się zmienił. W Bayernie bezlitośnie przekraczał barierę 40 bramek bez problemów. Na razie w Barcelonie miał 23 trafienia w debiutanckim sezonie, ale strzelał w ważnych momentach w drodze do mistrzostwa - przyznał były piłkarz Barcelony w rozmowie z "Bildem".

Jak podkreśla jednak Niemiec, Polak nadal jest bardzo istotnym elementem układanki składu Barcelony.

- To już nie tylko człowiek od strzelania bramek. To czołowy zawodnik, którego doświadczenie pomaga wielkim talentom pokroju Gaviego. Chciał nowego wyzwania po odejściu z Bayernu i właśnie w pełni je podejmuje. Nie może go zabraknąć i obecnie Barcelona nie może go zastąpić - powiedział były reprezentant Niemiec.