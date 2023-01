Legendarny piłkarz i trener o rzeczach najważniejszych dla nowego selekcjonera. Tego pewnie w jego reprezentacji nie zobaczymy

- Wybór dokonany przez Cezarego Kuleszę doceniam; Fernando Santos to dobry trener – Henryk Kasperczak, który w „Super Expressie” deklarował niedawno, że byłby gotów zmierzyć się z zadaniem poprowadzenia reprezentacji narodowej, po ogłoszeniu nominacji Santosa nie szczędził słów uznania Portugalczykowi. - Jest skuteczny w swej robocie: ma na koncie sukcesy z obiema reprezentacjami, z którymi pracował – dodawał. Santos, prowadząc Greków latach 2010-2014, awansował z nimi zarówno na EURO 2012, jak i na mundial 2014, w obu turniejach wychodząc na dodatek z grupy. Z kolei z Portugalią (lata 2014-2022) też kwalifikował się do każdej imprezy mistrzowskiej, zdobywając z nią „złoto” mistrzostw Europy 2016.

Santos – w myśl spostrzeżeń jednego z jego polskich podopiecznych, pracujących z nim w piłce klubowej – ogromną wagę przywiązywał do defensywy. Również i z Biało-Czerwonymi spodziewać się więc trzeba podobnych priorytetów, twardo egzekwowanych. - Tak, Fernando Santos na pewno jest wymagający w stosunku do zawodników, jeśli chodzi o przyjętą koncepcję gry. Ale też podkreśla, że futbol powinien nieść zawodnikom radość z gry. Myślę więc, że nie tylko będziemy się bronić, ale i – jak to przyjęte w nowoczesnej piłce – ustawiać wysoki pressing. I na pewno nie będziemy konstruować akcji wyłącznie długim podaniem. Portugalia tak nie grała – przewiduje Henryk Kasperczak.

Legendarny piłkarz i szkoleniowiec podkreśla co prawda, że w Polsce nowy selekcjoner będzie mieć do dyspozycji innych wykonawców, niż w ojczyźnie, ale... - Zwróciłem w jego wystąpieniu uwagę na dwa słowa. Po pierwsze - „mentalność” jako najważniejszy czynnik dobrego wyniku. Po drugie zaś - „zwycięstwo” jako najważniejsze dlań przesłanie i cel każdego meczu. To jest dobra wiadomość dla polskich kibiców. Wierzę, że Polacy pod skrzydłami Fernando Santosa przyniosą im wiele radości – kończy nasz rozmówca.

Poniżej zobaczysz, jak Jan Tomaszewski komentuje angaż Fernando Santosa i jego pierwsze wystąpienie.