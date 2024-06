Łzy napłynęły nam do oczu, kiedy dowiedzieliśmy się, jak Kamil Grosicki pożegnał się z kadrą. Poruszające słowa!

Kamil Grosicki nie zagra już nigdy w reprezentacji Polski. Tuż przed meczem z Francją na EURO 2024, skrzydłowy reprezentacji Polski powiedział wprost, że kończy swoją przygodę z barwami narodowymi. Wiemy, w jakich słowach zawodnik pożegnał się z kolegami. Łzy mogą spłynąć po poliku!

Kamil Grosicki pożegnał się z reprezentacją. Poruszające słowa

Okazuje się, że swoją decyzję względem pożegnania się z kadrą Grosicki przedstawił kolegom z szatni w postaci poruszającej przemowy. Jej treść poznaliśmy dzięki blogowi kanału "Łączy Nas Piłka".

- Panowie, dzisiaj poinformowałem trenera, że to będzie moje ostatnie zgrupowanie w reprezentacji. 94 mecze, wielka miłość do tych barw i do reprezentowania naszego kraju. Chciałbym podziękować trenerowi i sztabowi, że miałem możliwość być z Wami na mistrzostwach Europy. Dla mnie to była wielka sprawa, zapisałem się jako najstarszy zawodnik w historii, który zagrał na mistrzostwach. Chciałbym podziękować kapitanowi Robertowi i całej drużynie za te lata w reprezentacji - mówił Grosicki.

- Mówiąc o tym, mam dreszcze, emocje. Wiem, ile ten orzełek zawsze znaczył. Będę trzymał za Was bardzo mocno kciuki. Widzę, że ta drużyna naprawdę się odradza i jeszcze będzie miała wiele sukcesów (...) Zastanawiałem się nad tą decyzją, ale to będzie najlepsza decyzja dla mnie i reprezentacji. Swoje zrobiłem i te lepsze chwile w reprezentacji będę pamiętał na zawsze. Tych gorszych było mniej i jestem z tego dumny - mówił piłkarz reprezentacji Polski.