Marcin Bułka zakończył serię bez straty gola, ale wciąż o nim głośno. To cechuje polską gwiazdę Nicei

W poprzedniej kolejce Nice przegrała z Nantes 0:1, a reprezentant Polski pierwszy raz od września dał się pokonać. Teraz Nica wygrała 2:1 z Reims. Klub Polaka jest wiceliderem Ligue 1. Do prowadzącego PSG traci cztery punkty. - Bułka zdaje sobie sprawę, że 10 czystych kont to absolutnie kosmiczny wynik - powiedział Sebastien Frey w ostatniej rozmowie z "Super Expressem". - Niespotykany w najsilniejszych ligach europejskich. Jeżeli w meczach z Lyon, Monaco, czy Marsylią nie puszczasz goli, to musisz być pewny siebie i każdy mecz „na zero” z tyłu tę pewność siebie buduje. Trzeba go także pochwalić za koncentrację. Wiele razy w tym sezonie swoimi interwencjami ratował skórę kolegom - podkreślił.

Ma bardzo dobry refleks i stalowe nerwy

Były reprezentant Francji docenia wysiłek bramkarza Nicei. Wymienił nawet kilka jego mocnych cech. - Dobrze czyta grę, jest pewny na przedpolu - Frey analizował poczynania Polaka. - Ma stalowe nerwy, potrafi odpowiednio ustawiać kolegów w defensywie, a przy okazji ma bardzo dobry refleks. Poza tym nie brakuje mu pewności siebie. To co powiedziałem wcześniej: nie zapominajmy, że w przeszłości trenował już z gwiazdami Chelsea i PSG, więc miał styczność z tymi największymi z największych - przypomniał Francuz w rozmowie z naszym portalem.

