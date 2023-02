Marcin Oleksy wśród gwiazd. Dzisiaj wielka gala FIFA The Best.

Przed wypadkiem Oleksy był bramkarzem czwartoligowej drużyny Korony Kożuchów. Po tragicznym zdarzeniu dwa lata spędził na wózku inwalidzkim. Już z protezą na nodze szybko wrócił do sportowej aktywności, i został trenerem bramkarzy (dzieci i młodzieży) w Czarnych Rudno. Do amp futbolu trafił dzięki namowom trenera Dariusza Sylwestrzaka. Jak mówił w rozmowie z Super Expressem, najwięcej problemów w nowej dyscyplinie stwarzało mu poruszanie się na kulach. Ale już po kilku miesiącach treningów zaczął grać w drużynie Warty występującej w PZU Amp Futbol Ekstraklasie, i strzelał pierwsze gole.

Od kilku lat jest piłkarzem reprezentacji Polski amp futbolu. W listopadzie ubiegłego roku w meczu ligowym Warty ze Stalą Rzeszów strzelił gola z przewrotki, który przyniósł mu rozgłos i nominację do bramki roku w plebiscycie FIFA. Pierwszy raz w historii, gol strzelony przez zawodnika amp futbolu został nominowany do gola roku, obok tych strzelanych przez najlepszych zawodników i zawodniczki na świecie 11-osobowej piłki nożnej. W ścisłym finale o nagrodę "Gola Roku", będzie rywalizował z trafieniami Brazylijczyka Richarlisona i Francuza Dmitrija Payeta.Oleksy mieszka w małej miejscowości Ługi pod Zielona Górą. Ma dwoje dzieci, pracuje jako operator koparki. Dzisiaj podczas gali w Paryżu okaże, się które z trafień zostanie wyróżnione nagrodą im. Ferenca Puskasa. Transmisja gali FIFA The Best na żywo dzisiaj od 21.00 w TVP.

Nominowani do nagrody Ferenca Puskasa:

Marcin Oleksy (Warta Poznań, za gol ze Stalą Rzeszów w PZU Amp Futbol Ekstraklasie)

Dimitri Payet (Olympique Marsylia, za gol z PAOK w Lidze Konferencji)

Richarlison (Brazylia, za gol z Serbią w MŚ 2022)

Zachwycił piłkarski świat i rywalizuje z gwiazdami. AMP futbolista Marcin Oleksy przeżył wielką tragedię, nam opowiada o pasji do piłki