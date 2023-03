Marina Szczęsna z synem w wypasionym mercedesie. Tak dodawała otuchy mężowi [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Wojciech Szczęsny i jego piękna żona Marina już od dziesięciu lat tworzą zgrany duet. Bramkarz i piosenkarka w 2016 r. pobrali się, a dwa lata później na świat przyszedł ich synek Liam, który na koniec świetnego występu Wojtka na mundialu w Katarze popłakał się, gdy Polska przegrała w 1/8 finału 1:3 z Francją, co uchwycili fotoreporterzy. Teraz dzielny malec i jego mama odwiedzili Szczęsnego w hotelu przed wylotem naszej reprezentacji do Pragi. Marina podjechała na parking wielkim mercedesem. Najpierw jeszcze w aucie poprawiła makijaż, a potem wraz z synkiem ruszyli na spotkanie z bramkarzem. "Wojtek jest świetnym ojcem i mężem. Gdy jesteśmy razem, mamy cudowny czas, ale przez nasze życie zawodowe, tak naprawdę są to momenty" - powiedziała Marina w magazynie "Viva!". Poniżej ZDJĘCIA PAPARAZZI.