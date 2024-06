Mateusz Bogusz na równi z Lionelem Messim i Luisem Suarezem! Probierz nie może przejść obojętnie

Paweł Kryszałowicz poszedł pod prąd, wyłożył osobistą ocenę naszego występu na EURO. Do selekcjonera odniósł się tylko jednym słowem [ROZMOWA SE]

Grzegorz Lato zobaczył to w drużynie Probierza. Więc przyszłość Biało-Czerwonych jest dla niego całkiem oczywista [ROZMOWA SE]

To był występ niemal perfekcyjny, bowiem Bogusz oddał w tym spotkaniu tylko cztery strzały, trzy z nich (w 20., 58. i 72. minucie) znalazły drogę do siatki. Były gracz Leeds United po raz kolejny udowodnił, że MLS może być dla niego tylko przystankiem, a szybki powrót do Europy (i debiut w reprezentacji Polski!) jest całkiem realny.

Ozdobą potrójnej zdobyczy Bogusza był gol na 3:0. Znakomicie zaprosił się z piłką w pole karne, dzięki znakomitej wymianie piłki na jeden kontakt. Całą akcję wykończył precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę.

To był pierwszy hat-trick polskiego w Stanach Zjednoczonych. Ekipa LA FC prowadzi w tabeli Konferencji Zachodniej. Ten hat-trick sprawił również, że Bogusz przebił się do czołówki klasyfikacji strzelców MLS. Z dwunastoma golami na koncie zrównał się na liście najskuteczniejszych z... Lionelem Messim i Luisem Suarezem. Gwiazdorski duet z Interu Miami również zdołał dotąd strzelić po 12 goli.

Liderem klasyfikacji strzelców jest Cristian Arango. Piłkarz Real Salt Lake ma 16 goli.

Hat-trick Hero 🪄Mati Bogusz with his first hat-trick in Black & Gold.#LAFCvCOL 3-0 pic.twitter.com/Q6hi4OfWbq— LAFC (@LAFC) June 30, 2024