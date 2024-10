Michał Listkiewicz: Czy Kulesza i Probierz są winni temu, że Polacy na... [MIŚ Z OKIENKA]

To właśnie tam Grzegorz Lato wysyła Michała Probierza. Selekcjoner ma do wykonania poważną misję [ROZMOWA SE]

Poruszające słowa brata Franciszka Smudy. Łzy napływają same do oczu, wyznanie łamie serce

Dziwnie było na widowni. Większość vipów na drugą połowę meczu pofatygowała się po dobrym jej kwadransie, co kiepsko wyglądało w telewizji. Catering PZPN taki wspaniały czy w domu się nie przelewa? Niektórym najbardziej smakują darmowe kolacje.Nabywcy tańszych wejściówek raczyli się przynajmniej za swoje, co było widać, słychać i czuć. Nie jestem fanem zorganizowanego dopingu na meczach siatkówki, ale trzeba coś zrobić by na mecze piłkarskiej reprezentacji powróciła atmosfera sportu a nie festiwalu pieśni biesiadnej. Czepianie się Probierza, że kraje tak jak mu materiału staje jest małostkowe. Czy Kulesza i Probierz są winni temu, że Polacy na ligowych boiskach są gatunkiem wymierającym? Ekstraklasa chwali się miliardowym budżetem. Ile z tej astronomicznej kwoty przeznacza się na szkolenie młodzieży ? 30 procent, jak w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech, byłoby ideałem, ale do niego daleko. Klasowi cudzoziemcy nie garną się do nas, są jak Casanova i wolna miłość w polskich domach z piosenki Martyny Jakubowicz.

Świetny trener kieleckich szczypiornistów Tałant Dujszebajew znów narozrabiał. Wiem, że Kirgizi to krewki naród, ale są granice, których nawet sportowe sukcesy nie przesuną. Sceny po wielkim meczu w Płocku były kiepską wizytówką polskiego szczypiorniaka, może trenerzy Sabate i Dujszebajew powinni zmierzyć się w klatce MMA a potem udać na śledzika pod wódkę? To działa, wiem z autopsji.Lepszą twarz dyscypliny pokazała trenerka lubelska Edyta Majdzińska. Gdy rywalkom z Chorzowa zespół się autokar w drodze powrotnej, natychmiast wysłała zapasowy pojazd by dziewczyny wyspały się we własnych łóżkach a nie na stacji benzynowej. Chciałbym zobaczyć jak wielcy prezesi polskich klubów poradziliby sobie w Zniczu Pruszków i Ząbkovii Ząbki.

Sylwiusz Mucha-Orliński i Jerzy Szczęsny to mistrzowie ugotowania smakowitej "zupy nic", Z małym budżetem, bez wielkich nazwisk zbudowali drużyny, które się miło ogląda. W Pruszkowie rodzynkiem jest 39-letni Radek Majewski, miejski radny i przedsiębiorca. N óżka wciąż chodzi jak za reprezentacyjnych czasów, jest u siebie, tam się wychował i pięknie podsumowuje bogatą karierę przy okazji ucząc młodych. Podobnie w dziennikarskim fachu Michał Olszański, kiedyś rzecznik piłkarskiej kadry, dziś ceniony reporter TVP i mojego ulubionego radia 357. Obaj pokazują czym jest zawodowa rzetelność i szacunek dla widza. Czego szczerze życzę wybitnemu przecież trenerowi kieleckich szczypiornistów.

