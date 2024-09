Michał Probierz odkrył karty! Tak Polska zagra ze Szkocją. Znamy wyjściowy skład reprezentacji Polski

Laptop prawie nam spłonął, gdy otworzyliśmy to gorące zdjęcie Anny Lewandowskiej. Bikini wiele nie zasłaniało, ciało bogini!

Przed nami pierwsze mecze drużyn narodowych w nowym sezonie. Wszystko zacznie się od batalii w Lidze Narodów, gdzie nie zabraknie hitowych spotkań i starć na najwyższym poziomie. Polscy kibice będą emocjonowali się przede wszystkim rywalizacją biało-czerwonych, którzy znaleźli się w grupie z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją. Pozostanie na kolejną edycję Ligi Narodów w dywizji A będzie głównym zadaniem podopiecznych Michała Probierza. Wiele może powiedzieć już pierwsze spotkanie. Polacy w Glasgow zmierzą się bowiem ze Szkocją.

Szkocja - Polska składy

"The Tartan Army" to główni rywale Polaków w walce o pozostanie w dywizji A. Dlatego ewentualny komplet punktów wywieziony z Wysp Brytyjskich byłby bardzo dużą zaliczką przed kolejnymi spotkaniami w Lidze Narodów. Rozstrzygnięcie czwartkowego spotkania poznamy około godziny 23, ale już teraz wiemy, na jaki skład zdecydował się Michał Probierz. Znakiem zapytania było to, kto stanie między słupami zamiast Wojciecha Szczęsnego, który w ubiegłym tygodniu zdecydował się zakończyć piłkarską karierę.

Szkocja - Polska znamy skład reprezentacji Polski

Największe szanse dawało się Łukaszowi Skorupskiemu, który podczas meczu z Francją na Euro 2024 dał popis umiejętności i zaprezentował się rewelacyjnie. Ale to nie bardziej doświadczony z bramkarzy rozpocznie mecz ze Szkocją, a Marcin Bułka. Selekcjoner reprezentacji Polski zdecydował również, że Polska w tym spotkaniu zagra na dwóch napastników i w ataku zagrają Robert Lewandowski oraz Krzysztof Piątek. Michał Probierz skład omówił w rozmowie z TVP Sport.

Skład reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją:

Marcin Bułka - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Kacper Urbański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek