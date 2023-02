Może spaść śnieg, ale piłkarze zagrają na Narodowym... bez dachu! Wciąż są badane wady konstrukcji. „Pęknięcia powierzchniowe”

Oznacza to, że bez względu na warunki atmosferyczne, Biało-Czerwoni i ich rywale zagrają na otwartym obiekcie. Na poniedziałkowej konferencji prasowej zarząd PGE Narodowego i eksperci z zespołu powołanego po zamknięciu obiektu w listopadzie, podzielili się szczegółami badań i ustaleniami w kwestiach bezpieczeństwa. Prezes zarządu Włodzimierz Dola zapewnił jednak, że arena jest miejscem bezpiecznym, na którym można organizować wydarzenia całostadionowe. – I takich imprez będzie w tym roku nawet 20 – podkreślił. Pierwszą z nich będzie mecz Polska – Albania, zaplanowany na 27 marca.

Sprawdzają czy powiększają się wady konstrukcji

W związku z wadami wykrytymi w jednym z odlewów, obiekt przejdzie całościowy audyt. Do czasu jego zakończenia, czyli prawdopodobnie do końca roku, eksperci nie rekomendują otwierania dachu, bo to w jego konstrukcji wykryto wady. Wyjątkowymi sytuacjami są te, kiedy na dachu mógłby się pojawić opad śniegu.

Jak powiedział dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej, po tym czasie zapadnie decyzja, czy pozostałe elementy konstrukcji też zostaną wzmocnione bypassami, czy nie będzie to potrzebne.

– To są pęknięcia powierzchniowe, które powstały na etapie wytwarzania elementu – uspokajał dr inż. Lechosław Tuz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zapewnił, że przez 10 lat użytkowania stadionu nie stwarzały niebezpieczeństwa. Ale przez fakt, że zostały wykryte dopiero w zeszłym roku, konieczne było sprawdzenie, skąd się wzięły i czy mają tendencje do powiększania się. – Łącznie przeprowadzono około 500 badań w ciągu dwóch miesięcy – podkreślili specjaliści.

Ze względu na specyfikę obiektu zespół specjalistów zarekomendował ograniczenia. – Analizy materiałowe i wytrzymałościowe wskazują, że jest bezpiecznie, ale musimy przeprowadzić audyt całej konstrukcji – wyjaśniono.

Dach ma jednak pozostać złożony w okresie, kiedy możliwe są opady śniegu, czyli m. in. podczas meczu Polska – Albania (chodzi o uniknięcie dodatkowych obciążeń). Jeśli chodzi o czas od kwietnia do listopada, gdy możliwe są opady deszczu, eksperci mogą jeszcze cofnąć tę rekomendację.