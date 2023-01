Nasi rywale w eliminacjach do Euro zmienili trenera. Znane nazwisko, ma im zapewnić awans

Federacja Piłkarska Albanii nie przedłużyła umowy z Edoardo Reją, a dzisiaj podała nazwisko nowego selekcjonera. - " Federacja osiągnęła porozumienie z brazylijskim trenerem Sylvinho (właśc. Sylvio Mendesem Camposem Juniorem). Umowa pomiędzy FSHF a nowym sztabem prowadzonym przez Sylvinho podpisana jest na 18 miesięcy, do końca Euro 2024, a aspekt finansowy będzie oparty na wynikach i realizacji celów. Celem reprezentacji Albanii jest awans do mistrzostw Europy 2024. W przypadku osiągnięcia celu uzgodniono, że trener i sztab otrzymają znaczne premie" – poinformowała federacja w specjalnym oświadczeniu. Brazylijczyk, który posiada również obywatelstwo hiszpańskie był znanym piłkarzem, reprezentującym m.in. Arsenal, Barcelonę i Manchester City. Jako samodzielny trener ostatnio pracował w brazylijskim Corinthinas, a wcześniej przez kilka miesięcy w Olympique Lyon. W pracy mają mu pomagać dwaj asystenci - Brazylijczyk Doriva oraz Argentyńczyk Pablo Zabaleta. Znany szczególnie jest ten drugi, były piłkarz m.in. Manchesteru City i 58-krotny reprezentant swojego kraju. Reprezentacja Polski już 27 marca zmierzy się z Albanią w Warszawie, w swoim drugim meczu eliminacyjnym do Euro. Oprócz tych dwóch drużyn w grupie eliminacyjnej D grają jeszcze: Czechy, Mołdawia i Wyspy. Albania do tej pory jeden raz grała w finałach Euro, w 2016 roku. Szkoleniowcem był wówczas Włoch Gianni De Biasi.

