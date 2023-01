Nie zabrakło pięknych kobiet w towarzystwie Dariusza Szpakowskiego! Tak znany komentator bawił się na gali Piłki Nożnej

Podczas gali tygodnika "Piłka Nożna" został rozstrzygnięty plebiscyt, gdzie zostali wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach: "Piłkarza Roku", "Trenera Roku", "Drużyna Roku", "Pierwszoligowiec Roku", "Ligowiec Roku", "Piłkarka Roku", "Obcokrajowiec Roku", "Odkrycie Roku" oraz "Osobowość Roku". Czesław Michniewicz oraz Marek Papszun zostali najlepszymi szkoleniowcami w perspektywie całego poprzedniego roku. Były selekcjoner reprezentacji Polski został doceniony za awans po 36 latach do fazy pucharowej podczas minionych mistrzostw świata w Katarze. Natomiast 48-latek otrzymał to wyróżnienie już trzeci rok z rzędu, ale dopiero po raz pierwszy był w stanie odebrać nagrodę osobiście.

Nagrody tygodnika "Piłka Nożna" rozdane! Dariusz Szpakowski pozował do zdjęć ze zjawiskowymi kobietami

Na gali nie mogło także zabraknąć legendarnego Dariusza Szpakowskiego, który pozował do zdjęć z pięknymi kobietami. Rozpoznawalność 71-latka jest zrozumiała, ponieważ komentował on mistrzostwa świata od 1978 roku, a następnie został zatrudniony do "Telewizji Polskiej". Ostatni mundial, który odbył się w Katarze został zapowiedziany przez Szpakowskiego, że będzie to ostatni w jego wykonaniu, jedynie może usiąść przy mikrofonie przy pojedynczych meczach. Legendarny komentator na galę tygodnika "Piłka Nożna" udał się z żoną.

Wyniki plebiscytu Piłka Nożna za rok 2022:

Piłkarz Roku: Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Trener Roku: Czesław Michniewicz (reprezentacja Polski)/ Marek Papszun (Raków Częstochowa)

Odkrycie Roku: Nicola Zalewski (AS Roma)

Drużyna Roku: Reprezentacja Polski/ Lech Poznań

Osobowość Roku: Szymon Marciniak

Obcokrajowiec Roku: Mikael Ishak (Lech Poznań)

Ligowiec Roku: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Pierwszoligowiec Roku: Pirulo (ŁKS Łódź)

Piłkarka Roku: Ewa Pajor (VfL Wolfsburg).

