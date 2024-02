O tym fakcie z życia prywatnego Łukasza Fabiańskiego mówi się rzadko. Chodzi o jego brata

Wprowadzał naszego reprezentanta do seniorskiej piłki, ceni w nim konkretną rzecz. „Nawet najmocniejszy przeciwnik go nie peszył” [ROZMOWA SE]

Łukasz Fabiański przez lata robił co mógł, by rywale reprezentacji Polski nie byli w stanie umieścić piłki w naszej bramce. W pamięci kibiców pozostanie zawsze jako jeden z bohaterów udanego dla biało-czerwonych turnieju Euro 2016. Jakiś czas temu ogłosił bolesną dla wielu wiadomość, że więcej w drużynie narodowej nie zagra. Doświadczony bramkarz nie był już w stanie żyć w tak szalonym tempie, by regularnie grać dla kadry oraz klubu. Zdecydował więc o tym, by dać szansę młodszym, a samemu skupić się na grze w Premier League. Dzięki temu "Fabian" ma zapewne także nieco więcej czasu dla rodziny, która jest dla niego bardzo ważna. Jedna z osobliwych ciekawostek na temat golkipera dotyczy właśnie członka familii - brata Arkadiusza.

Kim jest Arkadiusz Fabiański - brat Łukasza?

Okazuje się bowiem, że bramkarski fach to rodzinna robota w domu Fabiańskich. Nie tylko bowiem Łukasz poszedł między słupki. Jego młodszy, bo urodzony w 1992 roku, brat również wybrał tę pozycję. Choć nie zanotował tak wielkich sukcesów jak były reprezentant Polski, to ma na koncie grę dla kilku mniej lub bardziej znanych klubów w naszym kraju. Jednak nawet wierni fani Łukasza Fabiańskiego mogą być nieco zaskoczeni tym, jak blisko związane są zainteresowania sportowe obu braci.

Gdzie grał brat Łukasza Fabiańskiego

Łukasz Fabiański urodził się w Kostrzynie nad Odrą. Jego brat na świat przyszedł w Słubicach. Obaj są związani więc z zachodnią częścią naszego pięknego kraju. Tam też swoją piłkarską przygodę kontynuował w latach 2007-2017 Arkadiusz Fabiański. Według portalu 90minut.pl młodszy z Fabiańskich występował na przestrzeni tych lat m.in. w Sparcie Szamotuły, Falubazie Zielona Góra czy Olimpii Zambrów.