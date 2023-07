i Autor: Cyfra Sport Maciej Rybus

Lawina krytyki

Ohydne komentarze pod zdjęciem Macieja Rybusa z Rosji. Rodacy już nigdy mu nie darują, trwa festiwal hejtu

Jacek Garncarz 17:32

Maciej Rybus od ładnych kilku lat gra na co dzień w Rosji. Były reprezentant Polski nie zdecydował się nawet na wyprowadzkę z tego kraju po rozpoczęciu przez Władimira Putina wojny w Ukrainie. Wciąż mieszka tam z rodziną. Zapewne spodziewał się, że jego decyzja może wywołać kontrowersje w ojczyźnie, ale niewykluczone też, że skala internetowego hejtu mogła go zaskoczyć. Wygląda na to, że rodacy nie odpuszczą.